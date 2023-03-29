Merkez Bankası ‘saklamaya’ çalışsa da KKM maliyeti ortaya çıktı

Merkez Bankası, kur korumalı mevduatın (KKM) maliyetine ilişkin bir bilgi vermese de, ekonomistler ipuçlarını takip edip hesaplamayı başardı.

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İktidar, Aralık 2021’de dövizdeki yükselişi durdurmak için KKM uygulamasını başlatmıştı. O tarihten bu yana uygulamada neredeyse haftalık düzenlemeler yapılıyor. En son şubat başında KKM’de faiz tavanı kaldırmıştı.

Dövizde tutulmaya çalışılan sınırlar gevşerken, KKM’nin yükü gitgide artıyor. Bu yük Merkez Bankası’yla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrı ayrı paylaşılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022’de KKM’nin maliyetinin 92,5 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

Dün yıllık raporunu yayınlayan Merkez Bankası, KKM’nin maliyetine ilişkin bir bilgi vermedi. Ancak ekonomistler verideki ‘diğer’ kısmının KKM’ye işaret ettiğini söylüyor.

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ‘diğer’ kısmındaki 89 milyar lirayla birlikte KKM’nin 2022’deki toplam yükünün 181,5 milyar lira olduğunu bildirdi.