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Yaramazlara biraz batar!

KKM, borsaya alternatif olabilir mi?

Ekonomist Ali Ağaoğlu, kur korumalı mevduatta (KKM) faizi tavanının kaldırılmasının yatırımlarının değerini korumak isteyenler için alternatif yarattığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Bankalar KKM’de en fazla Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizinin 3 puan üstü kadar faiz verebiliyordu. KKM yatırımcısı döviz kurundaki yükseliş faiz oranını geçtiğinde fark alıyordu. Mevcut politika faizi yüzde 9, KKM faiziyse yüzde 12’ydi. TL mevduat faizlerinin yüzde 30’u aştığı, döviz kurlarının da uzun süredir baskılandığı bir ortamda KKM cazibesini iyice yitirmişti.


Son dönemde KKM’de yatırımlar gerileyince Merkez Bankası, üst sınır uygulamasını kaldıracağını duyurdu.

Gelişme sonrası Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Çakar, KKM’nin dövizden dönen kısmı için getirinin yüzde 17’ye kadar ulaşabileceğini söyledi.

Ekonomi gazetesinin YouTube kanalında Hakan Güldağ’la güncel gelişmeleri yorumlayan ekonomist Ağaoğlu KKM’ye ilginin artması için zaman geçmesi gerektiğini söyledi.

Ağaoğlu’nun KKM düzenlemesiyle ilgili yorumu şöyle oldu: “Bazı delikleri kapatmaya uğraşırken negatif algının daha da güçlenmesine sebep olacak adımlar. ‘Yeter ki KKM yapın’ gibi bir durum var. KKM’den hem Eurobond’a hem DTH’a dönüşler artmıştı. Her ne kadar yüzde 12 faiz tavanı ortadan kalktı gibi görünse de KKM’ye bir iltifat olması için zaman geçmesi gerekiyor.

Ağaoğlu, Güldağ’ın “Faiz sınırının kaldırılması, KKM’yi bir tür borsaya alternatif hale getirir düşüncesine katılıyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Türk lirasının tek gideceği yer borsa iken yeni düzenlemeyle KKM de bir alternatif olarak durur. Ama bu durum borsayı kırıp döker mi, hayır. Borsada bir geri çekilme var ama bunu zaten konuşmuştuk. Hisselerdeki fiyatlamalar ne kadar rasyonel soru işaret. Hissesini aldığınız şirketin kazandığı para ve kazandığı bu paraya göre dünya ölçeğindeki benzerleri arasındaki fiyatlaması önemli.

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