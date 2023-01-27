KKM faizi yüzde 17’lere çıkabilir

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Çakar, faizde üst sınırın kaldırılması sonrasında KKM’nin (kor korumalı mevduat) dövizden dönen kısmı için getirinin yüzde 17’ye kadar ulaşabileceğini söyledi.

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Bankalar KKM’de en fazla Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizinin 3 puan üstü kadar faiz verebiliyordu. KKM yatırımcısı döviz kurundaki yükseliş faiz oranını geçtiğinde fark alıyordu. Mevcut politika faizi yüzde 9, KKM faiziyse yüzde 12’ydi. TL mevduat faizlerinin yüzde 30’u aştığı, döviz kurlarının da uzun süredir baskılandığı bir ortamda KKM cazibesini iyice yitirmişti.

Son dönemde KKM’de yatırımlar gerileyince Merkez Bankası, üst sınır uygulamasını kaldıracağını duyurdu.

Bloomberg HT’ye konuşan TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, KKM’nin dövizden dönen kısmı için getirinin yüzde 17’ye kadar ulaşabileceğini ve bu sınırın kaldırılmasıyla opsiyonlara olan ihtiyacın da ortadan kalkacağını söyledi.

Çakar “Faiz oranı düşük kalmıştı ve KKM artış hızı zayıflamıştı. KKM’de politika faizinin 3 puan üzerinde olan marjın 5-6 puana oturacağını düşünüyorum” dedi.