MB, bankalara gerçek kişi dövizi için yeni dönüşüm yükümlülüğü getirdi

Merkez Bankası, bankalara verdiği dövizden TL’ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini, gerçek kişi hesapları için değiştirdi.
Gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, eksik kalan kısım için altı ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. 28 Temmuz sonrası içinse dövizden TL’ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30’a yükselecek. Oranı tutturamayan banka, bu tarihten sonra hedef tutana kadar ek yüzde 10 menkul kıymet blokesi yapacak.
Merkez Bankası’ndan altın ve nakit odaklı hamle
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