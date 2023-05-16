MB’den menkul kıymet tesisi uygulamasında bir değişiklik daha

Merkez Bankası, belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

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Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanların, nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada bankalara verilen TL dönüşüm hedefinin hesaplanmasında pay kısmına fiziki altın karşılığı açılan hesaplar da dahil edileceği duyuruldu.

Ayrıca yabancı para mevduat/ katılım fonunda yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonunun hariç tutulmasına karar verildiği de bildirildi.