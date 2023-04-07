MB’den menkul kıymet yükümlülüklerinde yeni düzenleme

Merkez Bankası’nın (MB) Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle banka bilançolarında TL payına dönük menkul kıymet yükümlülükleri yeniden düzenlendi.

Düzenlemede neredeyse her ay yeni bir değişiklik yapılıyor.

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Buna göre, yabancı para mevduat/katılım fonlarından Türk lirası mevduat/katılım fonlarına dönüşüm oranlarının hesaplanmasında gelecek altı aya yönelik hesaplamalarda 31 Mart 2023 tarihi esas alınacak.

Türk lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 70’i aşan bankalara ise kredi faizine göre makro ihtiyati tedbirlerde muafiyet sağlanacak. Bu durum, MB’nin düzenlemesine uyanlara ‘ödül’ anlamına geliyor.

Hedefi tutturamayana ek ilave zorunlu karşılık

Diğer yandan bilançodaki TL payı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için daha önce 3 puan olan menkul kıymet yükümlülüğü 7’ye çıkarıldı. Oran yüzde 50’nin altında olan bankalar için 8 puan olarak uygulanıyordu.

Merkez Bankası ayrıca bankaların dövizden TL’ye dönüşüm oranlarına dönük olarak da düzenleme yaptı.

Çeyreklik olarak hesaplanacak TL dönüşüm oranı belirlenen eşiğin altında kalan bankalar için dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduatın yüzde 5’i oranında menkul kıymet yükümlülüğü uygulanacak.