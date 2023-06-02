TL mevduat faizleri yükselmeye devam ediyor

Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarına (32-91 gün) verilen yıllık faiz ortalaması yüzde 25,92’ye yükseldi.

Fotoğraf: AA

Investing.com’un aktardığına göre 26 Mayıs haftasında faiz ortalaması bir önceki haftaya göre 235 baz puan artışla yüzde 25,92’ye geldi. Dolar mevduat faizi 5 baz puan azalışla yüzde 2,31, avro mevduat faizi 24 baz puan artışla yüzde 0,90 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada bir önceki haftaya göre 50 baz puan artışla yüzde 15 oldu.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı, aynı haftada 53 baz puan azalışla yüzde 9,55 olurken, avro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 32 baz puan azalışla yüzde 7,61 oldu.