Cevdet Yılmaz: Bu muhalefetten şikayetçi değiliz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Biz inanın rekabet açısından bu muhalefetten şikayetçi değiliz. Açık konuşalım, yani bir şikayetimiz yok” dedi.

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İstanbul‘da Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması’ programında konuşan Yılmaz, özetle şunları dedi:

*Hala ana muhalefetin genel başkanı çıkıp da “Ben halkın özgür iradesiyle ortaya koyduğu bu sonuca saygı duyuyorum, kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum” diyemedi maalesef. Bu da halkın vicdanına havale edeceğimiz bir tutumdur.

*Bizim sadece küçük bir tavsiyemiz olabilir. Muhalefete danışmanlık yapmak durumunda değiliz ama bizi bu duruma da düşürüyorlar maalesef. Başarılı olmak istiyorlarsa topu başka yerlere atmak yerine aynaya dönüp kendilerine baksınlar. Kendilerine baksınlar. Eksiklerini sorgulasınlar.

*Biz inanın rekabet açısından bu muhalefetten şikayetçi değiliz. Açık konuşalım, bir şikayetimiz yok. Ama ülkemiz adına daha nitelikli daha güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini de düşünüyoruz