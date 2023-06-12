Thodex vurguncusu Özer ‘kumpas’a sığındı

Kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek ”Bana kumpas kuruldu” dedi.

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Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer 20 Nisan’da Türkiye’ye iade edildi ve üç gün sonra da tutuklandı.

Soruşturmayla ilgili ilk duruşma bugün Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu yedisi tutuklu 21 sanığın katılımıyla görüldü.

Özer savunmasında iddiaların asılsız olduğunu söyledi: “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas yapıldı. Ben bir şirket kurmuştum ve şirketim hacklendi.”

Özer hakkında toplamda 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası isteniyor.