Ekonomist Şatıroğlu: Yüzde 40’ın altındaki politika faizinin kalıcı etkisi olmaz

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, politika faizinin yüzde 40 altında yükseltilmesinin kalıcı bir etkisi olmayacağını söyledi.

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Seçimden sonra ekonomiyi toparlaması için Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye bakanlığına getirilmişti. Böylece ekonomi politikalarının ‘normalleşmesinin’ hedeflendiği düşünülüyor. Şimşek’in de yeni yaklaşımına uygun kadrolar istediği de biliniyor. Bu doğrultuda Merkez Bankası (MB) başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.

Yeni ekonomi yönetiminin oluşması sonrası, yabancı bankaların MB’nin faiz politikasına dair raporları güncellenmeye devam ediyor. Bankalar, MB’den 22 Haziran’daki toplantıda faizleri yükseltmesini bekliyor.

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan, haziran toplantısında faizin yüzde 25 yükseltilmesinin olası olduğunu kaydetmişti. Deutsche Bank da bir-iki ay içerisinde faizin 25’e çıkartılmasını beklediklerini açıklamıştı. Goldman Sachs de ideal faiz oranının yüzde 40 olduğunu belirtmişti.

‘Soğuk kanlı olup bekleyip görmek lazım’

Ekonomist Şatıroğlu, faiz oranının yüzde 25’e çıkartılması durumunda ‘negatif reel faiz verilmeye devam edileceğini ve yüzde 40’ın altında bir politika faizinin kalıcı bir etki yaratmayacağını’ dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şatıroğlu, şunları söyledi:

*Politika faizi yüzde 25 olursa ne olur? Üzerinde çok tartışma olan TÜİK enflasyonu dikkate alınarak oluşturulan MB piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra enflasyon beklentisi yüzde 29,84. Yani negatif reel faiz verilmeye devam edilir.

*Anket sonucuna göre bile en az yüzde 30 olması gerekiyor. Ayrıca geçmişte anket sonuçlarının da gerçekleşenlere göre çok saptığı görülmüştür. Yüzde 40’ın altında bir politika faizinin kalıcı bir etkisi olmasını beklemem. Geçici olarak bir etkisi olabilir.

*Soğuk kanlı olup bekleyip görmek lazım. Bakalım ne kadar yapabiliyorlar, ne kadar ciddiler.