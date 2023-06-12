İkizdere ‘yandaş’ kıskacında: Cengiz’den sonra şimdi de Reis

AYŞEGÜL KASAP

İktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’tan sonra şimdi de AKP’ye yakınlığıyla bilinen Reis RS Enerji Elektrik Üretim Sanayi İkizdere’ye göz dikti.

Reis RS, İkizdere’ye HES projesi yapmak için kolları sıvadı.

İkizdereli çevre aktivisti Asuman Fazlıoğlu Diken’e konuştu: “Burada taş ocağı direnişindeyken halkı uyarmıştık. Bu iş burada kalmaz, eğer İkizdere’nin doğasına sahip çıkmazsak bu vadi rant uğruna yok edilecek.”

Fotoğraf: İkizdere halkı

2020’de Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

İkizdere halkı üç yıldır Cengiz İnşaatı’ın bölgeye yaptığı tahribata karşı direniyor.

İkizdere’de bunca yıkımdan sonra 2023 seçimlerinde Tayyip Erdoğan yüzde 85,96 oy almıştı. Sonuçlara direnen İkizdereliler de tepki göstermişti: “İkizdere halkı o direnişte yanımızda yer almadı. O yıkımı şu an anlayamıyorlar. Bunu daha sonra görecekler ve hissedecekler.”

Bu ifadelerin ardından çok geçmeden bölgede şimdi de HES projesi gündeme geldi. Yine iktidara yakın bir şirket projenin başında; Reis RS. ‘İkizdere-Dereköy HES’ projesi için ÇED süreci başladı.

Proje İkizdere ilçesi, Dereköy Köyü mevkii, Kabahor deresini kapsıyor. 22 Haziran’da da halkı bilgilendirme toplantısı yapılacak.

‘İkizdereliler değerini bilmiyor’

Taş ocağına direnenler HES projesine karşı da tepkili.

İkizdereli Fazlıoğlu şöyle konuştu: “Burada taş ocağı direnişindeyken halkı uyarmıştık. Bu iş burada kalmaz, eğer İkizdere’nin doğasına sahip çıkmazsak bu vadi rant uğruna yok edilecek. Dolayısıyla bu çalışmalar İkizdere’nin doğa yapısını bozuyor.”

Çevre aktivistine göre ana sorunlardan biri yöre halkının tehlikenin farkında olmaması: “Biz bu tür çalışmaları durdurmaya çalışıyoruz ama esas İkizderelinin bunun farkına varması daha önemli. Burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani İkizdereli elinde olan doğanın değerini bilmiyor. O doğayı kaybettiği zaman yaşayacağı sıkıntıların farkında değil.

Yine yandaş bir firma, Reis enerji diye. Cengiz ve Yapı Yapı İnşaat İkizdere taş ocağını liman dolgusu için yıkım yapmıştı. Burada da yine yandaş bir firma karşımıza çıkıyor. Bütün yasal düzenlemeler yapılıyor, doğaya vereceği, İkizdere halkının göreceği zarar dikkate alınmadan sadece kazanacakları paralara bakıyorlar. Biz önceden uyarmıştık; yani bunlar çantalara paraları doldurup gittiklerinde taşın toprağın içinde kalacak.”

Halkı duyarlı olmaya çağıran Fazlıoğlu “Aslında burada anlatamadığımız bir şey de oradaki dere ekolojiye tamamlayacı bir unsur, yani dere yok olunca vadinin hiçbir cazibesi kalmıyor” dedi.