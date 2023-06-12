Prof. Ceyhan, aşıyı kötüleyenlere yargı yolunu önerdi: Ünlü olursunuz

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 aşısı nedeniyle ‘yakınlarının öldüğünü’ ve zarar gördüklerini söyleyenlere yargı yolunu gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ilk vakanın Aralık 2019’da duyurulduğu Covid-19 yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde toplam 765 milyon 222 bin 932 doğrulanmış vaka kaydedildi. Türkiye’deyse resmi verilere göre 100 binden fazla ölüm kaydedildi.

Aşılama ve insanların bağışıklığının artması nedeniyle bir yılı aşkın süredir düşüş trendinde olan hastalık, mayısta DSÖ tarafından acil durum olmaktan çıkarılmıştı.

Bu süreçte aşı karşıtı gruplar oluştu. Aşıların insan sağlığına zarar verdiğini öne süren bu gruplar çeşitli ülkelerde aşı üreticilerine davalar açtı. Örneğin mRNA aşı üreticisi BioNTech yetkilileri bugün Almanya’da hakim karşısına çıkıyor.

Uzmanlarsa aşı karşıtı görüşlerin temelsiz olduğunu belirtiyor.

Ceyhan: Sadece bir ölüm

Dünyada 13 milyar doz aşı kullanıldığını kaydeden Ceyhan, bunların sadece alerjik reaksiyon sunucu birinde ölüm görüldüğünü yazdı.

Twitter’dan eleştirilere yanıt veren Ceyhan şunları yazdı:

*Aşıdan sonra mahvoldum, yakınım aşı nedeniyle öldü diyenlere:

*Dünyada 13 milyar dozdan fazla aşı yapıldı, Japonya’da bir anafilaksi olayı dışında aşıyla ilişkili bir ölüm olmadı.

‘Neden dava açmadınız’

*Avrupa birliğinde 11 bin 844 vaka bildirildi, ancak hiç birinin aşıyla ilişkisi bulunamadı.

*Türkiye’de ilgili kanunlar Almanya’dan farklı değil. Bir tıbbi üründen zarar gördüğünü iddia edenler çok satıda dava açıyorlar. Söylediğiniz kadar ölüm varsa neden bir tane bile dava açılmadı? Belki aşıya bağlı ilk ciddi aşı yan etkisi vakası olduğunuz anlaşılır, ünlü olursunuz.

Kalp krizi riski

*Kalp krizi riskini artırabileceği iki yıl önce iddia edilen aşı BioNTech değil, Astra Zeneca’ydı ve Türkiye’de kullanılmadı.

*BioNTech’de riski arttığı iddia edilen olay kalp kası ve kalp zarı iltihabıdır, kalp krizinden çok farklıdır. Onun için, temel tıp bilginiz yoksa yorum yapmayın lütfen.

*Covid-19’da ölüm riskini artırdığı gösterilmiş üç faktör oldu:

1) Aşılanmamış olmak

2) Risk grubunda olmak

3) Enfekte eden varyantın tipi aşısız olanlarda ölüm riski aşılı olanlara göre 10 kat yüksektir.