DSÖ: Covid-19, artık uluslararası halk sağlığı acil durumu değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 virüsünün ‘uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu’ olarak sona erdiğini duyurdu.

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Ghebreyesus, DSÖ’nün Covid-19 ve küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ghebreyesus, salgın nedeniyle 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğinin DSÖ’ye rapor edildiğini ancak bu sayının daha fazla olduğunu bildiklerini söyledi.

Covid-19’un aşılama ve insanların bağışıklığının artması nedeniyle bir yılı aşkın süredir ‘düşüş trendinde olduğunu’ vurgulayan Ghebreyesus, bu nedenle birçok ülkenin ‘Covid-19 öncesi’ hayata döndüğünü aktardı.

‘Küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez’

Ghebreyesus, şunları dedi: “Dün DSÖ Acil Durum Komitesi 15’inci kez toplandı ve bana (Covid-19’un) uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi kabul ettim. Büyük bir umutla Covid-19’un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiğini ilan ediyorum ancak bu Kovid-19’un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta Covid-19 her üç dakikada bir can aldı ve bunlar sadece bildiğimiz ölümlerdi.”

Virüsün kalıcı olduğunu ve hala can almaya devam ettiğini söyleyen Ghebreyesus, vaka ve ölümlerde yeni artışlara neden olabilecek yeni varyantların ortaya çıkma riskinin devam ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, söz konusu kararın ani şekilde alınmadığının altını çizerek, şöyle devam etti: “Bu karar, bir süredir dikkatlice düşünülerek, planlanarak ve verilerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle alındı. Covid-19 dünyamızı bir kez daha tehdit ederse, başka bir acil durum komitesini toplamaktan çekinmeyeceğim.”

DSÖ verilerine göre Aralık 2019’da başlayan Covid-19 yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde toplam 765 milyon 222 bin 932 doğrulanmış vaka kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle 30 Ocak 2020’de DSÖ tarafından ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan edilmişti.