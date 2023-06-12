İtalya’nın eski başbakanlarından medya patronu Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.

Silvio Berlusconi hayatını kaybetti. (AA)

Milano şehrindeki San Raffaele Hastanesi’nde 5 Nisan-19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü. Aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan 86 yaşındaki eski lider bugün kaldırıldığı aynı hastanede yaşamını yitirdi.

İtalya’da 1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020’de Covid-19’a yakalanmış, iki haftalık ağır tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Hem bir medya patronu, hem bir başbakan, hem de ülkenin en zenginlerinden olan Berlusconi, dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak kabul edilirdi. Aynı zamanda, sürekli bu gücünü kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için kullanmakla da itham edildi.

Bilal Erdoğan’ın nikah şahidi

Berlusconi, 2003’te dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da nikah şahitliğini yapmıştı.

Silvio Berlusconi hakkında

Berlusconi 1936’da Milano’da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışırken, annesi ev kadınıydı.

1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994’te kısa bir süre (dokuz ay) başbakanlık yaptı.

2001’de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükümeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükümet olmuştu.

20 Nisan 2005’te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklayan Berlusconi, 23 Nisan’da eskisinden çok farklı olmayan bir kabineyle tekrar başbakanlığa geçmişti.

Berlusconi’nin Mayıs 2006’da rakibi Romano Prodi’ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona erdi.

Ülkede seçimler Romano Prodi liderliğindeki sol ağırlıklı koalisyonun çökmesi nedeniyle üç yıl erken, 14 Nisan 2008’te yapılmıştı.

Berlusconi, seçimlere, eski sağcı partisi Forza İtalya ve Gianfranco Fini’nin neo-faşist ulusal ittifakının birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi’yle katıldı.

İtalya’nın kuzeyinde daha fazla özerklik isteyen Umberto Bossi’nin Kuzey Ligi partisiyle seçime birlikte giren Berlusconi, oyların yaklaşık yüzde 47’sini alarak üçüncü kez başbakan olmuştu.

İtalya’nın en zengini

Ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibi olan Berlusconi, Forbes dergisine göre İtalya’nın en zengin insanıydı. Berlusconi, 2005’te 12 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 74’üncü ismiydi.