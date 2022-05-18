Savcılık: Berlusconi’nin partilerinde seks köleleri vardı

İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin ‘bunga bunga’ olarak anılan partileriyle ilgili bir davada savcılık, bu davetlerde ‘seks köleleri’nin bulunduğunu iddia etti.

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Silvio Berlusconi’nin 2010’da ‘Kalp hırsızı Ruby’ takma adlı 17 yaşındaki eskort Kerime el Mahrug’la para karşılığı seks yapmakla suçlandığı skandalla bağlantılı davalardan birinde bugün savcılık mütalaası okundu.

BBC Türkçe’den Özgü Pınar’ın aktardığına göre skandalla ilgili açılan üçüncü dava olması nedeniyle ‘Ruby-3’ olarak anılan dosyada, Berlusconi’nin partilerine katılanlara sessiz kalmaları için para ödediği iddiası inceleniyor.

Savcı Tiziana Siciliano, Milano’da görülen davanın bugünkü duruşmasında elde ettikleri bulguları açıklarken şunları söyledi: “Bizim ya da savunma makamının değerlendirmelerinden bağımsız olarak gerçekler artık tarihe geçmiş durumda. Şu gerçek artık bize değil tarihe ait: Dönemin başbakanı, evindeki akşam davetlerini sistematik biçimde para karşılığı odalıklar ve seks köleleriyle neşelendirme adetine sahipti.”

Savcı Siciliano, partilere ‘genç kızların’ katıldığını da söyleyerek, “Böylesine güzelseniz ve sizi koruyabilecek bir aileniz ya da kültürel araçlarınız yoksa, her türden avcılar için seçilmiş kurbanlarsınız” dedi.

‘Somut bir fuhuş sistemi’

Bu kadınların Berlusconi’yi ‘eğlendirmek’ ve bazı geceleri onunla geçirmek için para aldıkları, bunun ‘somut bir fuhuş sistemi’ne işaret ettiği yazıldı.

Savcılık, bu gerçeklerin daha önce görülen davalar sonucunda sabitlenmiş olduğunu aktardı.

‘Ruby-gate’ olarak anılan skandalla ilgili ilk davada Berlusconi 2014’te, reşit olmayan bir kızla para karşılığı seks yapmaktan suçlu bulunarak yedi yıl hapis cezası almıştı. Ancak temyiz aşamalarında bu karar bozulmuş ve ‘Berlusconi’nin El Mahrug’un 18 yaşından küçük olduğunu bildiğine dair kanıt bulunamadığı gerekçesiyle’ beraatine karar verilmişti.

Ne olmuştu?

O dönem Berlusconi’nin savunmasını yapan Avukat Franco Coppi de, şunları demişti: “İstinaf mahkemesinin kararında, Arcore’de (Berlusconi’nin villası) para karşılığı fuhuş yapıldığı kabul ediliyordu. Biz de savunma makamı olarak bunu sorgulamıyoruz, ancak Berlusconi’nin Ruby’nin o sırada reşit olmadığını bildiğine dair delil bulunmuyor.”

‘Ruby-2′ davasında ise Berlusconi’ye yakın iki isim, Emilio Fede ve Nicole Minetti, ‘fuhuşa yardım ve yataklık’tan 2019’da mahkumiyet almıştı.

‘Ruby-3’ davasındaysa Berlusconi dahil 29 kişi hakkındaki suçlamalar görülüyor. Savcılık, sanıkların söz konusu partilerde yaşananlar konusunda yargıyı yanıltıcı bilgi vermek için para ödediklerini ya da aldıklarını savunuyor.

Bu partiler basında, Berlusconi’nin anlattığı cinsel içerikli bir fıkradan alıntıyla ‘bunga bunga’ olarak anılıyor. Bugün 85 yaşında olan Silvio Berlusconi ise villasındaki partileri ‘zarif akşam yemekleri’ olarak niteliyordu.