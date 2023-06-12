Ahat Andican, kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa etti

Prof. Dr. Ahat Andican, kurucusu olduğu ve milletvekili seçildiği İYİ Parti’den istifa etti.

Fotoğraf: Ahat Andican/Twitter

Eski devlet bakanı olan Andican, 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilmiş ve bir dönem grup başkanlığı yapmıştı.

”İYİ Parti yönetimiyle siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır” diyen Andican, istifasını duyurdu. Eski vekil ‘partisiz muhalefet’ saflarına katıldığını söyledi.

Geçen hafta da eski milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Çıray, istifa mektubunda kendisine ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a İYİ Parti içinde ‘operasyon çekildiğini’ ileri sürmüştü.