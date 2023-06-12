Yargıtay, HDP’nin hazine yardımına tedbir konulmasını istedi

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) HDP’nin hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.
Yargıtay Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 14 Mayıs’ta yapılan seçimlere girmediğini gerekçe göstererek AYM’den hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.
TRT Haber’in aktardığına göre HDP’nin 14 Mayıs’taki seçimlere girmediğini gerekçe gösteren Yargıtay, AYM’den 400 milyon liralık hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.
Ne olmuştu?
HDP, kapatma davasına karşı seçime Yeşil Sol Parti olarak girmişti. Kapatma davasında, Yargıtay Başsavcılığının istemi üzerine, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta tebdiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından Mart ayında ele alınmıştı.
Heyet, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını oy çokluğuyla kaldırmıştı.