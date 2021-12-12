Akşam Postası / 12 Aralık 2021

‘Barınamıyoruz Hareketi’ne Ankara girişinde engel: 80’den fazla gözaltı

‘Barınamıyoruz Hareketi’nin üyeleri, miting için gittikleri Ankara’nın girişinde gözaltına alındı.

Sokak söyleşileri yapanlara şafak baskını

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy şafak baskınıyla gözaltına alındı. İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, ‘Sade vatandaş’ Mehmet Koyuncu da gözaltına alınanlar arasında.

İstanbul’da ‘geçinmek istiyoruz’ mitingi

Asgari ücret görüşmelerinde son viraj öncesi “Artık yeter; geçinmek istiyoruz” diyen işçiler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısıyla İstanbul Kartal Meydanı’ndaki mitingde bir araya geldi.

Bir sigara grubuna daha zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.

TBB Başkanı Sağkan: Kavala davasının ciddi gözlemcisi olacağız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili, ”TBB’nin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemiyorum ama yapabileceklerini yapması gerekiyor en azından. Bu aşamadan sonra TBB bu davanın ciddi bir gözlemcisi olacak” dedi.

MURAT SEVİNÇ yazdı: Kılıçdaroğlu’nun ‘oyuna gelmesi’ ve sonrası üzerine…

Türkiye muhalefeti son yıllarını ‘oyuna gelme’ boş endişesine eşlik eden, “İlk seçimde gidecekler” sloganıyla harcadı. Ve sonunda muhalefet, siyaseti, artık ‘oylama’ dışında bir işlevi kalmamış parlamentonun, yani ‘konuşulan/müzakere edilen yer’ işlevini kaybetmiş TBMM çatısının biraz olsun dışına çıkarmaya, yurttaşı kendi sözüne ‘ortak etmeye’ karar verdiğinden itibaren, yeniden etkili oluyor. “Yazılı soru önergesi verdik” ve “Kapısına anayasa bıraktık” siyasetinin geç de olsa sorgulanır oluşu, sevindirici bir durum.

Prof. Dr. Alpay Azap: Omicron, Delta’dan daha fazla insana bulaşacak

Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’de de saptanan yeni varyant Omicron’un, Covid-19’u atlatanlar, eksik aşılılar ve aşısının üzerinden çok zaman geçenlerde de Delta’ya kıyasla daha fazla hastalık yapabileceğini söyledi.

Evlerinin yakınındaki madenle mücadele eden çifte ateş açıldı

İzmir’de evlerinin yakınındaki maden sahasına karşı eylem yapan ailenin üzerine ateş açıldı.

Üretimde 11 aylık rakamlar: Otomobilde düşüş, ticari araç ve kamyonda artış

Otomobil üretimi yılın ilk 11 ayında azalırken, ticari araç ve kamyon üretimi arttı.

AKP’li vekil: 2022’de halkı rahatlatan icraatlar olacak

AKP Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam, 2022 yılında yeni ekonomi programıyla halkın rahatlayacağını söyledi.

İznik Gölü’nün bazı bölümlerinde su çekilmesi 50 metreyi aştı

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü’nde su çekilmesi artıyor.

Kırmızı bültenle aranan ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalandı

Adana’da, ‘çıkar amaçlı silahlı suç örgütü’ üyeliğinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari hükümlü Ukrayna’da yakalandı.

Hatay’da ‘barış ve kardeşlik’ için güvercin uçurularak başlayan maç kavgayla bitti

Fotoğraf: AA

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ‘barış ve kardeşlik’ için güvercin uçurularak başlayan İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği maçı kavgayla sona erdi.

Kadir İnanır taburcu oldu

Fotoğraf: AA

Geçen ay hastaneye yatırılan ve ameliyat olan oyuncu Kadir İnanır (72) taburcu oldu.

H. AYHAN TİNİN yazdı: Kadınlık halleri üzerinden hayat

Bir yalnızlık hikâyesi. Mecidiyeköy Sahnesi’nde Fulya Ülvan; kadınlık halleri üzerinde hayatı sorguluyor. Yok. Yanıtları vermiyor!

Doğum iznine çıkıp dünyayı gezmek için taşıyıcı annelik yapıyor

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan Kim Eldridge (26), 21 yaşındayken dünyayı gezmeye karar verdi. Bu hayalini gerçekleştirmek için de kimine göre sıra dışı, bazılarına göre ise etik olmayan, tartışmaya açık bir yol seçti. Çocuk sahibi olamayan çiftler için taşıyıcı annelik yapma kararı aldı! İlk bebeği dünyaya getirdi bile…