Kadir İnanır taburcu oldu

Geçen ay hastaneye yatırılan ve ameliyat olan oyuncu Kadir İnanır (72) taburcu oldu.

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da rahatsızlanan oyuncu Kadir İnanır, Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Hastaneden ayrılırken bindiği araçtan gazetecilere seslenen İnanır ise kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti: “Merhaba hoşgeldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz. Çok teşekkür ederim her şey için. Sizin ilginize de teşekkürler. Sosyal medyadaki sunumlarınızdan da takip ediyoruz sizi. Bu hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş ve düzenlenmiş yerler. Hastaneler insanların en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar.”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi:

“Bugün Kadir İnanır adına mutlu bir günümüz. Değerli sanatçımız 20 Kasım’da hastanemize geldi. Beyin-damar hastalığı öntanısıyla yatırıldı. 21 Kasım’da hastalığın seyri kanama yönünde olduğu için ameliyata alındı. Prof. Dr Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı geçti. Yakın takibimizde yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tetkik ve tedaviler sonucunda bugün itibarıyla sanatçımızı şifayla taburcu ettik. Sanatçımıza hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi dolayısıyla biz de zorlanmadık. Kendisi de bize çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin. Biraz önce uğurladık. “

Kutluhan, İnanır’ın doktor takibinin devam edeceğini, hastanenin ilgili doktorlarının bundan sonraki süreçte bu takibi yapacaklarının altını çizdi.