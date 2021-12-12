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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da ‘barış ve kardeşlik’ için güvercin uçurularak başlayan maç kavgayla bitti

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ‘barış ve kardeşlik’ için güvercin uçurularak başlayan İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği maçı kavgayla sona erdi.

Fotoğraflar: AA

İskenderun 5 Temmuz Stadı’ndaki 16’ncı hafta karşılaşması öncesi futbolcular, ellerinde beyaz güvercinle sahaya çıktı.


Seremoni öncesi futbolcular gökyüzüne güvercin bıraktı.

İlk yarısı Darıca Gençlerbirliği’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maç, İskenderun ekibinin uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golüyle 1-1 bitti.

Maçın ardından iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında kavga çıktı.

Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran iki tarafı, sahaya giren polis ekipleri güçlükle ayırdı.

AA’nın aktardığına göre İskenderunspor Üst Yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink sahaya girerek oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

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