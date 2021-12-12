Üretimde 11 aylık rakamlar: Otomobilde düşüş, ticari araç ve kamyonda artış

Otomobil üretimi yılın ilk 11 ayında azalırken, ticari araç ve kamyon üretimi arttı.

AA’nın aktardığına göre Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım 2021 dönemindeki üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, otomotiv üretimi, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi de yüzde 7 düşerek 706 bin 265 adet oldu.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak kayda geçti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 63 ve traktörde yüzde 74 olarak belirlendi.

Ticari araçta artış

Ticari araç üretimi, bu yılın 11 ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde üretim; ağır ticari araç grubunda yüzde 41 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 arttı.

Ürün bazında bakıldığında ise söz konusu dönemde kamyon üretimi yüzde 70 ve minibüs üretimi yüzde 7 artış kaydederken, otobüs üretimi yüzde 31 düştü. Yılın 11 ayında toplam ticari araç üretimi 438 bin 91 adet.

Yılın 11 ayında ticari araç pazarı yüzde 18, hafif ticari araç pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 arttı.

10 yıllık ortalamada durum ne?

Toplam pazar, bu yılın 11 ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde.

Söz konusu dönemde otomobil pazarı yüzde 2 azalarak 518 bin 294 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-kasım döneminde toplam pazar yüzde 1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 azalırken, otomobil pazarı yüzde 0,2 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 3 arttı.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2020’nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 507 bin 399 adet oldu.