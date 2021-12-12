Kırmızı bültenle aranan ‘Tabut Ali’ Ukrayna’da yakalandı

Artvin’in Hopa ilçesinde “Geçinemiyoruz” diye eylem yapıldı. Artık kirayı ödeyemediğini, evi ısıtamadığını ve evine ekmek getiremediğini belirten eylemciler şöyle dedi: “Bu krizi yaratan sizlersiniz ve bu krizden kurtulmanın tek yolu var o da istifa etmeniz ve ülkeyi terk etmenizdir.”