Evlerinin yakınındaki madenle mücadele eden çifte ateş açıldı

İzmir’de evlerinin yakınındaki maden sahasına karşı eylem yapan ailenin üzerine ateş açıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Ekoloji Birliği’nin açıklamasına göre, Çine ilçesindeki Topçam köyünde yaşayan Ali ve Cennet Coşkun çiftinin üzerine dün akşam saatlerinde ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, Cennet Coşkun kaçarken yolda baygınlık geçirdi.

Çine Yaşam Platformu Sözcüsü Ahmet Uslu, Coşkun ailesinin kayalıkların altında sığınıp korkuyla kurtarılmayı beklerken ateş edenlerin farlarını söndürdükleri araçlarıyla konvoy halinde Çine’ye doğru gittiklerini belirtti.

Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu’ndan avukat Hicran Danışman, olay yerinde Coşkun ailesiyle ve jandarmayla görüştü.

Danışman, Coşkun ailesinin evinin 60 metre yakınında bulunan ve yaşam alanlarını bozduğu söylenen madene karşı uzun zamandır mücadele etmeleri nedeniyle şirket tarafından tehdit edildiği bilgisini verdi.

Yaşadıklarını anlattı

Evrensel’den Özer Akdemir’e konuşan Ali Coşkun, şunları anlattı: “Akşam saatlerinde madende hafriyat çalışması vardı. ‘Bizim tarafa hafriyat dökmeyin’ dedim. Bir anda başımın üzerinden kurşunların geçtiğini duydum. En az üç el ateş ettiklerini duydum. Biraz çukurda olduğum için isabet etmedi. Hedef göstererek ateş ettiler. Biz evden tarafa değil başka yöne doğru eğilerek kaçtık. Kaçarken hava karanlıktı, cep telefonunun ışığını bile açmadık korkudan. Eve gitsek bizi bulurlar diye korktuk. Yolda eşim Cennet fenalaştı, bayıldı. Zaten panik atak hastası. Bize ateş edenler madenin taşeronu olan şirketin elemanlarıydı. Daha sonra jandarma geldi ‘Madenciler de sizi suçluyorlar, sizin ateş etmediğiniz ne malum’ diye bizi suçlamaya kalktılar. Avukatımız ‘Siz buraya delil toplamaya mı mağdurları suçlamaya mı geldiniz’ diye sorarak müdahale etti.”

‘Fail ve azmettiricilerin bulunmasını istiyoruz’

Yine Sermaye haydutluğu 😡‼️

Aydın İli, Çine İlçesi’nin Topçam Köyü’nde yaşayan Coşkun çiftinin üzerine dün akşam saatlerinde ateş açıldı. Coşkun çifti kaçarak canını zor kurtardı. Cennet Coşkun’un kaçarken yolda baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Detaylar açıklamamızda 👇👇 pic.twitter.com/WPywlzNFgU — Ekoloji Birliği (@ekolojibirligi) December 12, 2021

Birliğin açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı: “Çine’de Madran Dağı’nda bulunan maden ocakları nedeniyle bölgede büyük bir ekolojik yıkım yaşanıyor ve maden ocaklarında çalışan işçiler maden hastalığı slikozis nedeniyle yaşamlarını kaybediyor. Ekoloji Birliği bileşeni olan Bölgedeki çevre platformlarımız bu madenlere karşı yıllardır mücadelelerini sürdürüyor.

Ülkemizde ekoloji aktivistlerine yönelik saldırılar ve faali meçhul (!) cinayetler devam ediyor… Karadeniz Sahil Yolu için hukuk mücadelesi veren Cihan Eren, yine Karadeniz’in doğasını savunan Metin Lokumcu, Akdeniz’in dağlarındaki mermer ocaklarına karşı mücadele eden Ali-Aysin Büyüknohutçu dostlarımız gerek devlet gerek maden mafyası tarafından katledildiler. Gerçek sorumluları ve azmettiricileri hala bulunamadı ve olayların üstü örtülmeye çalışılıyor. Yıllardır süren adalet arayışından hala bir sonuç alınamadı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Topçam köyünde aylardır Eysim Madenciliğin faaliyetlerine karşı mücadele eden Ali Coşkun ve ailesinin evine dün gece silahlı saldırı düzenlendi.



Çocukları "Annem babam ölürse ne yapacağım" diye ağlarken jandarmanın yanıtı "Şov yapmayın" oldu. pic.twitter.com/6R1MHNnDGS — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) December 12, 2021

Danışman ‘Jandarma öğle saatlerine kadar bölgede henüz olay yeri incelemesi gerçekleştirmedi. Delillerin karartılmaması için köylüler olay yerini kendi olanaklarıyla korumaya çalışıyor. Ortada adam öldürmeye teşebbüs gibi ağır bir suç var. Ancak bu ağır suçla aynı ağırlıkta bir delil toplama girişimi maalesef görmüyoruz. İstedikleri kadar çarpıtmaya çalışsınlar, gerçeklerin üzerini örtemeyecekler, izin vermeyeceğiz’ dedi. Yerel basında maden şirketinin sponsor olduğu yerel basın tarafından çıkartılan haberlerde de olayın saptırılarak verilmeye çalışıldığı görülüyor.

Kolluk kuvvetlerini deliller karartılmadan acilen olay yeri incelemesi yapmasını, hukuk sisteminin gerçek failleri ve azmetticileri bulup hızlıca yargılamasını ve gerekli cezaya çarptırmasını istiyoruz. Olayın aydınlanması için elimizden geleni yapacağız.”