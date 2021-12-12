Bülent Arınç’tan soru sormak isteyen Barış Pehlivan’a: Oturun oturduğunuz yerde

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in röportajının da bulunduğu, 140journos yapımı ‘Ya devlet başa’ isimli belgesel hakkında konuştu. Arınç, Peker’in belgeselde olduğundan haberinin olmadığını; röportajın nerede kullanılacağını bilmediğini söyledi.

Söz konusu belgeselin tartışıldığı Halk Tv’deki ‘Açıkça’ adlı programda avukat Salim Şen, şunları söyledi: “Bülent Arınç’ın bu belgeselde neden yer aldığını anlayabilmiş değilim. Öyle bir dönem anlatılıyor ki burada, özellikle ‘FETÖ’ dönemi tam da bir o gün devleti ele geçirmiş bir derin operasyon olarak ortaya konuyor ki onların mağdurlarından birisi de zaten Sedat Peker. Yani o dönemde Barış’larla birlikte Ergenekon kumpas torba davasının içinde Sedat Peker de yargılanmıştı.

O dönem hukuk dışı, olmaması gereken, illegal yapılanmaların bir eğilimi olarak ortaya konuyorsa bunu eleştirebilecek, bu konuda düzgün anlatımlarda bulunabilecek en son kişi Bülent Arınç. O belgeselde ancak şu şekilde yer alabilir, evet bilerek ya da bilmeyerek bende bu oyunun içinden yer aldım, ben de katkı sağladım. Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyerek bağırsaklarının temizlendiği sloganlarının arkasından giderek o illegal yapının devleti dönüştürmesine ben de ön ayak oldum.”

‘Devletin işleyişiyle ilgiliydi‘

Şen’in bu ifadelerinden sonra yayına bağlanan Arınç, avukat için “Ergenekon’daki tavrı herkesin malumdur” diyerek “140journos’taki belgeselde benim söylediklerimi de dinelemeden arkadaşlar toplantıya katıldılar. Yanlış şeyler söylediler. Özellikle de Salim Şen. Önce benim konuştuklarımı dinleyin” ifadelerini kullandı.

Arınç ayrıca belgeselde Peker’in olduğunu bilmeden konuştuğunu söyledi: “140journos dört kağıt üzerinde konuyu bana döktü. Devletin işleyişi ile ilgiliydi. Editöryal olarak da kurala dikkat ettiklerini söylediler. Ben röportajı kabul ettim. 1 saat 50 dakika röportaj yaptılar. Bana ait olarak kısmı özetlemişler. 12 dakikaya düşürmüşler. Benim konuşmamda Sedat Peker yok. Peker belgeselinde olduğumu söylemediler.”

‘Siz alışık değilsiniz soru sorulmasına‘

Programda daha sonra gazeteci Barış Pehlivan, Bülent Arınç’a derin devlet belgesinde olmaması gerektiğini söyledi: “Siz ‘Bana suikast düzenliyorlar’ yalanıyla asıl derin devleti bu ülkenin en mahrem yerlerini açtınız. Ben bunu size soracaktım Sizin ‘Bana suikast düzenliyorlar’ yalanıyla bizler Silivri’de çürütüldük. Ben bunu soracaktım. Yani ben ahmakmışım demekle kurtarılmıyor. Derin devlet belgeselinde sizin olmanız o anlamda sorunlu bir şey.”

Arınç “Bu tartışmanın içine beni sokmayın. Ben sizinle özel bir program yapmıyorum” dedikten sonra Pehlivan’a seslenerek “Daha ağır konuşurum. Oturun oturdunuz yerde. Barış Pehlivan’ın nasıl biri olduğunu biliyorum” dedi.

Bunun üzerine Pehlivan Arınç’a “Kim bu. Siz alışık değilsiniz soru sorulmasına” ifadelerini kullandı.