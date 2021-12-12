Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 17 bin 956 vaka, 182 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 17 bin 956 vaka, 182 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 345 bin 754 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 648 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Ülkemizde toplam altı kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, beşi İzmir’dedir. Bu altı kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır.”

SON HABERLER

Doğum iznine çıkıp dünyayı gezmek için taşıyıcı annelik yapıyor

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan Kim Eldridge (26), 21 yaşındayken dünyayı gezmeye karar verdi. Bu hayalini gerçekleştirmek için de kimine göre sıra dışı, bazılarına göre ise etik olmayan, tartışmaya açık bir yol seçti. Çocuk sahibi olamayan çiftler için taşıyıcı annelik yapma kararı aldı! İlk bebeği dünyaya getirdi bile…

Kadınlık halleri üzerinden hayat

Fulya Ülvan; kadınlık halleri üzerinde hayatı sorguluyor. Yok. Yanıtları vermiyor! Yaklaşık bir saat 20 dakikalık performans içeriğinden, her seyirci kendi sorularını ayrıştırıp, kendi yanıtlarının ardına düşüyor oyun sonunda…