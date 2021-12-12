Son 24 saat: 17 bin 956 vaka, 182 can kaybı

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan Kim Eldridge (26), 21 yaşındayken dünyayı gezmeye karar verdi. Bu hayalini gerçekleştirmek için de kimine göre sıra dışı, bazılarına göre ise etik olmayan, tartışmaya açık bir yol seçti. Çocuk sahibi olamayan çiftler için taşıyıcı annelik yapma kararı aldı! İlk bebeği dünyaya getirdi bile…