Son 24 saat: 17 bin 956 vaka, 182 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 17 bin 956 vaka, 182 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 345 bin 754 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 648 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Ülkemizde toplam altı kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, beşi İzmir’dedir. Bu altı kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır.”