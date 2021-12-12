İznik Gölü’nün bazı bölümlerinde su çekilmesi 50 metreyi aştı

Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü’nde su çekilmesi artıyor.

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Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 5’inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Bölgede tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle Çakırca Mahallesi, çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu.

Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerindeki iskele de suyun çekildiği bölümde kaldı.

Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 50 metreden fazla çekildi. İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele sudan uzak noktada kaldı.

Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, AA muhabirine, İznik Gölü’ndeki çekilmenin son yıllarda iyice belirginleştiğini belirterek, “Bu yıl çekilme daha fazla” dedi.

Bayrak, su seviyesinin ise bir metre civarında düştüğünü aktardı.

Kıyıda bataklıklar oluştuğunu ifade eden Bayrak şöyle konuştu: “Buharlaşma, kar yağmaması gölü etkiliyor. Gölün dolması için dağlara kar yağması lazım. İklim bozukluklarından bahsediliyor. Sıcaklık ve buharlaşmayla beraber çok büyük bir su kaybına yol açıyor. Çekilme de buna bağlı olarak gerçekleşiyor. Kuraklık etkisi var. Son yıllarda çok kar yağmadı. Öyle olunca da otomatik olarak su seviyesi düşüyor.”