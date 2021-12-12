AKP’li vekil: 2022’de halkı rahatlatan icraatlar olacak

AKP Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam, 2022 yılında yeni ekonomi programıyla halkın rahatlayacağını söyledi.

AA’nın haberine göre Bilecik’te partisinin programında konuşan Çam, asgari ücretin artırılması başta olmak üzere halkı ve emeklileri rahatlatacak uygulamaların hayata geçirileceğinden şüphe duyulmaması gerektiğini ifade etti.

AKP’li vekil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tüm taraf ve sektörlerin sözlerine kulak astığını belirtirken; teknoloji, sanayi, tarım ve hayvancılık anlamında halkı zorlayan her konunda gerekenin yapılmaya devam ettiğini söyledi.

Çam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize parmak sallayan, akıl öğreten muhalefete de buradan sesleniyorum… 20 yıldır bu işi en iyi şekilde yapan, halkın gönlünde taht kuran ve 20 yıldır ülkemizin bütçesini yapmak için bize yetki veren milletimizin taleplerine hiçbir zaman sırt çevirmeyiz. Allah’ın izniyle 2022’de de özellikle ekonomik anlamda şu anda yapılmakta olan yeni ekonomi programıyla halkımızı rahatlatacak icraatlarımız olacak. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”