Mutfak tüpü sene başından bu yana 120 liradan 215 liraya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılın başında 120 lira olan mutfak tüpü fiyatlarının 215 liraya yükseldiğini belirterek, “Vatandaşlar tencereyi nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, mutfak tüpüne yapılan zamlar nedeniyle şimdi tencereyi nasıl kaynatacağını da düşünmeye başladı” dedi.

Akın, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturasını, vatandaşların alışveriş yaparken ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Son bir yılda birçok eşya ve temel gıda ürününe zam üstüne zam yapıldığını belirten Akın, mutfak tüpüne özellikle son üç ayda ‘fahiş oranlarda’ zam yapıldığını savunarak, şöyle devam etti: “Henüz 2021 bitmeden mutfak tüpünün fiyatındaki artış neredeyse iki kat oldu. Bu yılın başında, 1 Ocak 2021 itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021’de satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıktı. Resmi kurumlar ise enflasyonu yüzde 20’nin altında açıklıyor. Enflasyon yüzde 20’nin altındaysa mutfak tüpü niye bu kadar zamlandı?”

‘İktidar milletten koptuğu için hissetmiyor’

CHP’li Akın, iktidarın ‘en ucuz enerjinin Türkiye’de olduğu’ söyleminin de aldatmaca olduğunu öne sürerek şöyle devam etti: “Enerji faturalarına son bir yılda defalarca zam yapıldı. İktidar, milletimizden koptuğu için hissetmiyor olabilir ancak vatandaşlarımız her ay artan enerji faturaları ve akaryakıt ücretleri nedeniyle bu durumu çok derinden hissediyor. Dört kişilik bir ailenin üç ayda bir mutfak tüpü aldığı düşünüldüğünde mutfak tüpüne yapılan zamların aile bütçesine maliyeti yıllık en az 400 lira olacaktır. Isınma amaçlı kullanılması durumunda bu maliyet katlanarak artacaktır.”