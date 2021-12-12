İstanbul’da ‘geçinmek istiyoruz’ mitingi

Asgari ücret görüşmelerinde son viraj öncesi “Artık yeter; geçinmek istiyoruz” diyen işçiler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısıyla İstanbul Kartal Meydanı’ndaki mitingde bir araya geldi.

Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen mitingde sanatçı İlkay Akkaya da konser verdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi: “Patronundan daha fazla vergi ödemeye yeter diyenler, memleketine emeğine sahip çıkanlar bugün Kartal Meydanı’nda toplandık. Geçinemeyenler adına, barınamayanlar adına bu meydanı doldurduk. TÜİK diyor enflasyon sadece yüzde 21. ‘Biz geçinemiyoruz’ diyoruz, onlar ‘Ekonomi şahlanıyor’ diyorlar. Kardeşlerim bu meydan yanıtlasın, enflasyonun yüzde 21 olduğuna inanan var mı?”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasını yapmak üzere kürsüde #KartalİşçiMitingi pic.twitter.com/ouYi1lVzNX — DİSK (@diskinsesi) December 12, 2021

Çerkezoğlu’nun konuşması, ‘Hükümet istifa’, ‘Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek’, ‘Bu ülke bu halk satılık değil’ sloganlarıyla sık sık kesildi.