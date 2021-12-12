‘Barınamıyoruz Hareketi’ne Ankara girişinde engel: 80’den fazla gözaltı

‘Barınamıyoruz Hareketi’nin üyeleri, miting için gittikleri Ankara’nın girişinde gözaltına alındı.
Kiralık ev ve makul fiyatlı yurt bulamayan üniversite öğrencilerinin başlattığı hareket, bazı kentlerde gece yarısı sokakta yatma gibi eylemler düzenlemişti. Ankara’da bugün eylem yapmak isteyen öğrencilere valilik izin vermemişti.
Öğrenciler otobüslerle Ankara’ya yola çıktı ancak polis kent girişinde araçları durdurdu. Öğrencilerin Ankara’ya giremeyeceği söylendi. Eylemciler ise buna karşı çıkarak yolun açılmasını istedi.
Polis ile öğrenciler arasında yolda tartışma yaşandı. Polisin yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Hareketin Twitter hesabında, kişinin kişinin kolunun kırıldığı belirtildi.
Olayı görüntüleyen gazeteci Nebiye Arı da basın kartı bulunmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. İlerleyen dakikalarda gözaltı sayısının 80’in üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınanlar
Ankara’da da bazı öğrenciler eylem yaptı. Polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar oldu.