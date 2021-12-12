‘Barınamıyoruz Hareketi’ne Ankara girişinde engel: 80’den fazla gözaltı

‘Barınamıyoruz Hareketi’nin üyeleri, miting için gittikleri Ankara’nın girişinde gözaltına alındı.

Kiralık ev ve makul fiyatlı yurt bulamayan üniversite öğrencilerinin başlattığı hareket, bazı kentlerde gece yarısı sokakta yatma gibi eylemler düzenlemişti. Ankara’da bugün eylem yapmak isteyen öğrencilere valilik izin vermemişti.

Öğrenciler otobüslerle Ankara’ya yola çıktı ancak polis kent girişinde araçları durdurdu. Öğrencilerin Ankara’ya giremeyeceği söylendi. Eylemciler ise buna karşı çıkarak yolun açılmasını istedi.

📢Ankara'nın girişinde durdurulduk, bizlerin, barınamayanların Ankara iline alınmayacağı talimatı verilmiş.



Dün nasıl hep bir ağızdan #GençlerleYürü dediysek şimdi de sizi #GençlereYoluAç demeye çağırıyoruz.



Geri dönmeyeceğiz! #GençlereYoluAç pic.twitter.com/mb4mAkURKu — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 12, 2021

Polis ile öğrenciler arasında yolda tartışma yaşandı. Polisin yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Hareketin Twitter hesabında, kişinin kişinin kolunun kırıldığı belirtildi.

10'u ağır darp edilerek olmak üzere 30'a yakın kişi gözaltına alındık. Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz!



Video: Nebiye Arı#GençlereYoluAç pic.twitter.com/Wmw5VKZZ0H — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 12, 2021

Olayı görüntüleyen gazeteci Nebiye Arı da basın kartı bulunmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. İlerleyen dakikalarda gözaltı sayısının 80’in üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınanlar

Basın kartım olmadığı söylenerek gözaltına alınıyoruz, çalışma arkadaşım Işık ile beraber araca bindirildik ve polis tarafından azarlandık. Bağımsız gazeteci olduğumu söylememe rağmen işe yaramadı. — nebiye arı (@nebiyeari) December 12, 2021

Ankara’da da bazı öğrenciler eylem yaptı. Polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar oldu.