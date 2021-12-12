Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Barınamıyoruz Hareketi’ne Ankara girişinde engel: 80’den fazla gözaltı

‘Barınamıyoruz Hareketi’nin üyeleri, miting için gittikleri Ankara’nın girişinde gözaltına alındı.

Kiralık ev ve makul fiyatlı yurt bulamayan üniversite öğrencilerinin başlattığı hareket, bazı kentlerde gece yarısı sokakta yatma gibi eylemler düzenlemişti. Ankara’da bugün eylem yapmak isteyen öğrencilere valilik izin vermemişti.


Öğrenciler otobüslerle Ankara’ya yola çıktı ancak polis kent girişinde araçları durdurdu. Öğrencilerin Ankara’ya giremeyeceği söylendi. Eylemciler ise buna karşı çıkarak yolun açılmasını istedi.

Polis ile öğrenciler arasında yolda tartışma yaşandı. Polisin yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Hareketin Twitter hesabında, kişinin kişinin kolunun kırıldığı belirtildi.

Olayı görüntüleyen gazeteci Nebiye Arı da basın kartı bulunmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. İlerleyen dakikalarda gözaltı sayısının 80’in üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınanlar

Ankara’da da bazı öğrenciler eylem yaptı. Polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar oldu.

‘Barınamayanlar’ valilik engeline rağmen 12 Aralık’ta Ankara’da

Barınamayanlar Hareketi’nin Ankara’da düzenleyeceği eyleme valilik engeli

SON HABERLER

Trump’a ‘darbe planı’ sunulmuş

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın eski özel kalemi Mark Meadows  6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi’ne Trump’ın başkanlığa geri dönmesi için acil durum ilan etmesini tavsiye eden bir PowerPoint teslim etti.

Omicron’la ilgili en kötü senaryo

Britanya’da hükümete salgın yönetimi konusunda tavsiye veren kurul ek önlemler alınmazsa Omicron varyantı nedeniyle geçen kıştan daha kötü bir tablo ortaya çıkacağını, nisan aynına kadar 75 bin can kaybı olabileceğini duyurdu.

AKP’de yeni ‘pudra şekeri’ vakası

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’a ait olduğu iddia edilen uyuşturucu görüntüleri yayınlandı. Kılıç’ın bu video nedeniyle görevinden istifa ettiği öne sürüldü.