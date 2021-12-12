TBB Başkanı Sağkan: Kavala davasının ciddi gözlemcisi olacağız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili, ”TBB’nin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemiyorum ama yapabileceklerini yapması gerekiyor en azından. Bu aşamadan sonra TBB bu davanın ciddi bir gözlemcisi olacak” dedi.

Türkye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakmamasına karşı yaptırım prosedürünü başlatma kararı almış, 19 Ocak 2022’ye kadar süre vermişti.

Avrupa kurumlarını karıştıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, “Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz” demişti.

‘TBB bu davanın ciddi bir gözlemcisi olacak’

Sözcü Gazetesi yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan Sağkan, TBB’deki değişimin Osman Kavala davasıyla ilgili bir farklılık yaratıp yaratmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: ”AİHM’nin kararlarına uyulmaması ve AYM kararlarını da ilk derece mahkemelerinin uygulamaması hak ihlallerinin en üst seviyeye ulaşmış halidir. AYM’nin kararına bir ilk derece mahkememiz uymamakta direndi. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ‘AİHM kararlarının tanınmadığı’ ifade edildi. Tabii bu tür söylemler; altında imzamızın olduğu, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararası bir sözleşmenin uygulanma mercii olan mahkeme kararlarının tanınmıyor olması aslında, ‘Ben Anayasa’yı tanımıyorum’ demektir, bu çok net. Siz hiç son dönemde Türkiye Barolar Birliği’nden, ‘Osman Kavala’nın tutukluluğunun hak ihlali olduğu yönünde’ bir açıklama duydunuz mu, davanın takip edilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde bir çabasını gördünüz mü? TBB’nin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemiyorum ama yapabileceklerini yapması gerekiyor en azından. Bu aşamadan sonra TBB bu davanın ciddi bir gözlemcisi olacak.”