Doğum iznine çıkıp dünyayı gezmek için taşıyıcı annelik yapıyor

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan Kim Eldridge (26), 21 yaşındayken dünyayı gezmeye karar verdi. Bu hayalini gerçekleştirmek için de kimine göre sıra dışı, bazılarına göre ise etik olmayan, tartışmaya açık bir yol seçti. Çocuk sahibi olamayan çiftler için taşıyıcı annelik yapma kararı aldı! İlk bebeği dünyaya getirdi bile…

Fotoğraflar: Daily Mail

Bebek sahibi olmayı düşünmeyen, beş yıldır bir demiryolu şirketinde işaretçi olarak çalışan Eldridge, taşıyıcı annelik sayesinde yasal olarak doğum yapanlara verilen süre kadar yani bir yıl izne çıkabiliyor. Bunun 26 haftası tam ücretli, 13 haftasında haftalığından belirli bir kesinti yapılıyor. 13 haftası ise ücretsiz izin.

Geçen yıl haziran ayında hamile kalan Eldrigde, bu yıl mart ayında sezaryenle sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeği, hamilelik sürecindeki masrafları karşılamak üzere -12 bin sterlin- anlaştığı çifte teslim etti, altı hafta süreyle anne sütüyle beslenmesini sağladı. Ameliyat yarasının iyileşmesini bekledi, biraz dinlendi ve eylül ayında yolculuğunun ilk durağı İspanya’ya gitti. Oradan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e geçen genç kadın Daily Mail’in sorularını yanıtlarken, doğum iznine altı haftalık yıllık iznini de ekleyerek gelecek yıl mayıs ayına kadar gezmeyi planladığını anlattı.

Noel için ülkesine dönecek ve oradan yeni yılda Tayland’a gidecek olan Eldridge’in anlattıklarına bakılırsa seyahat planlarında Asya’nın diğer bölgeleri, Portekiz ve Fas da var.

“Bunu yıllardır planlıyorum. Yeni insanlar tanımayı, yeni yerler görmeyi çok seviyorum” diyen Eldridge hikayesini ‘Mumsnet’ adlı sitede paylaşınca onu, yeni doğan bebeğiyle vakit geçirmek için verilen izni, gezmek için kullanıp sistemi istismar etmekle suçlayanlar oldu.

‘Taşıyıcı anne için ayrı düzenleme yok’

Ancak o eleştirilerin haklı olduğunu düşünmüyor ve bencilce, düşüncesizce davrandığını da düşünmüyor: “Sonuçta bebek doğuramayan kadınlara ve hayat arkadaşlarına yardım ediyorum. Doğum yapan bir kadının yasal hakkı izin. İşyerinin bebeği kendim mi büyüteceğim taşıyıcı annelik mi yaptığım konusunda bir ayrımcılık yapması doğru olmaz. Britanya’da taşıyıcı anneler için ayrı bir yasal düzenleme yok. Biliyorum bazı taşıyıcı anneler çekindikleri, sistemden yararlanıyorlarmış gibi düşünülür diye daha kısa süre izin alıyorlar ama müdürüme doğum yaptığıma dair belgeyi gösterdim ve bu 52 hafta izin için yeterli. Bunda bir sorun görmüyorum.”

Doğum izni alıp çalışmadığı sürede aldığı maaşla gezmeyi planladığını babasına anlattığında onun destek vermediğini, “Bu sence dünyaya başkaları için yeni bir can getirmek için yeterli bir sebep mi” dediğini anlatan Eldridge’e, annesi, yöneticileri ve çalışma arkadaşları ise destek vermiş.

Dördüncü denemede hamile kalmış

Adının kendisinde saklı olduğunu söylediği çiftin evine gittiğini, onun yumurtlama döneminde kadının kocasının sperm örneği verdiğini ve şırınga kullanarak kendisinin dölleme işlemi yaptığını anlatan Eldridge dördüncü denemede hamile kaldığını söyledi.

YouTube kanalında kendisini, ‘seyahet eden taşıyıcı anne’ diye nitelendiren Eldridge, hamile olduğunu söylediğinde WhatsApp’tan görüntülü konuştuklarını ve yüzlerindeki mutluluk ve heyecanı asla unutamayacağını belirtti. Çifti, bebek altı haftalıkken ve altı aylıkken ziyaret etti. Dünyayı gezmek uğruna genç yaşta vücudunu mahvettiğini söyleyenlere de katılmıyor: “Öyle bir şey yok. Evet iz kaldı, çatlaklar oluştu ama ben halimden memnunum.”

Aslında taşıyıcı annelik Eldridge’in çocukluğundan tanışık olduğu bir şey. Annesi altı kez yapmış. Altı aylık hamileyken tanştığı kız arkadaşıyla nişanlanan ve onun da bebek sahibi olmayı düşünmediğini anlatan Eldridge’in doğum yaptığında yanında da annesi Emma (50) onu yalnız bırakmamış.

“Bebek doğduğunda ona karşı bir şey hissetmedim, bir bağ oluşmasın diye kucağıma bile almadım. Ama dışarıda bekleyen anne babasının sevincini unutamıyorum. Hep birlikte fotopraf çektirdik doğumhaneden çıkınca ve bebeği teslim aldıklarında büyük bir rahatlama hissettim. Onların mutluluğunu gösteren o fotoğrafa baktığım zaman ağlıyorum” diyen Eldridge’in anlattıklarına bakılırsa bu onun ilk taşıyıcı annelik deneyimi ama son olmayacak. Koşullar el verirse üç kez daha yapmayı ve dünyayı gezmeyi sürdürmeyi planlıyor.