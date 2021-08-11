Akşam Postası / 11 Ağustos 2021

Kastamonu, Sinop, Samsun, Bartın’da sel

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Karadeniz bölgesinde birçok kentte sağanaktan kaynaklı sel etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Bakan Pakdemirli: Muğla, Burdur ve Antalya’da üç yangın devam ediyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Muğla, Burdur ve Antalya’da üç yangının devam ettiğini söyledi.

TÜİK yöneticisi enflasyon rakamının nasıl ‘hazırlandığını’ anlattı

Açıkladığı işsizlik ve enflasyon verileriyle uzun süredir eleştirilerin odağında yer alan Türkiye İstatistik Kurumu’nda ismini vermeden konuşan üst düzey bir yönetici, enflasyon verisinin nasıl ‘hazırlandığını’ anlattı.

Eda Nur Kaplan’ın ölümü: Adli kontrolle bırakılan zanlı itiraz üzerine tutuklandı

Eda Nur Kaplan. (Fotoğraf: DHA)

Ankara’da intihar eden Eda Nur Kaplan’a ‘nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu’ gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.G., Ankara başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı, olayın diğer şüphelisi M.A. da yeniden gözaltına alındı.

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022’nin ilk altı ayı için yüzde 12, diğer altı aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

RTÜK üyesi Taşcı toplantıdan çıkarıldı

Radyo Televizyon üst Kurulu (RTÜK), orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle altı kanala idari para cezası verdi. “Yangın haberlerine sansürü duyurmak”la suçlanan İlhan Taşçı toplantıdan çıkarıldı.

Prof. Kurnaz’dan İstanbul için ‘iklim’ senaryosu: Deniz 100 metre içeri girecek

Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğiyle dünyadaki deniz seviyesinin yaklaşık 70 metre yükseleceğini belirterek ”Şu anda bulunduğumuz mekanların birçoğu sular altında kalacak. İstanbul üç tane adaya bölünecek” dedi.

Türkiye’ye altı ülkeden gelenlere zorunlu karantina

Yurt dışından Türkiye’ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan yolcular, Covid-19 önlemleri kapsamında, belirlenen otellerde 14 gün karantina altına alınacak.

AYM: Mal varlığına uygulanan tedbirin uzun sürmesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), mal varlığına uygulanan tedbirin uzun sürmesi nedeniyle başvuruda bulunan kişinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Yaşlandıkça neden ‘küçülürüz’ ve bu sağlığımız açısından ne anlama geliyor?

Yaşlanmayla birlikte gelen ve üzerinde yeterince durulmayan konulardan biri de ‘küçülme’. Ancak yeni bir araştırma yaşlandıkça küçülmenin sağlıkla ilgili uyarılar anlamına geldiğini gösteriyor.

Hemşirenin Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiği binlerce kişiye çağrı

Almanya’da bir hemşirenin tuzlu su enjekte etmiş olabileceği şüphesi üzerine binlerce kişiye yeniden Covid-19 aşısı olması için çağrıda bulunuldu.

Bilgisayar korsanlarından 600 milyon dolarlık kripto para vurgunu

Bilgisayar korsanları, 600 milyon dolarlık vurgunla tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından birisini gerçekleştirdi.

Taliban ilerleyişi: Altı günde sekizinci vilayet merkezi de düştü

Radikal İslamcı Taliban, Afganistan’ın kuzeyinde yeni bir kenti daha ele geçirerek, altı günde içinde sekizinci vilayet merkezinin kontrolünü elde etmiş oldu.

Messi: PSG’yi kazanma mentalitesi nedeniyle seçtim

Fotoğraf: Reuters

Altyapı da dahil 21 yıl boyunca bulunduğu Barcelona’dan ayrılarak PSG kadrosuna katılan Leo Messi, imza töreni sonrası konuştu: “PSG’yi kazanma mentalitesi nedeniyle seçtim. Burası iddialı bir kulüp.”