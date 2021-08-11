Erdoğan konuştu, TL bir aylık kazancını bir haftada kaybetti

TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla enflasyonda düşüş trendi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle beş gün üst üste değer kaybettikten sonra, dolar/TL kuru 8,6 civarında denge buldu.

Piyasalarda bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan’ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından geçen hafta 8,3’ten 8,67’ye kadar yükseldi. Yükselişin büyük bölümü erken faiz indirimi endişeleriyle meydana gelirken dolardaki küresel değer kazancı da kısmen bu yükselişte etkili oldu. Kur 8,6 etrafında dengelendi.

Dolar/TL bu sabah saat 9:19 itibariyle 8.62, avro/TL 10,10 seviyesindeydi.

Dün itibariyle negatif ayrışma ile birlikte yaşanan değer kaybı dururken, temmuz ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kazanan TL son bir haftada ise yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmiş oldu.

İşlemciler bugün açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi verisini beklerken, dolar, avro karşısında dört ayın en yüksek seviyesini, yen karşısında da beş haftanın zirvesini gördü.

İşlemciler, ABD’de enflasyonun yüksek seyretmesinin Fed’i para politikasını sıkılaştırmaya itebileceğini düşünüyor. Veri bugün saat 15:30’da açıklanacak. ABD’deki sıkı para politikasınınsa Türkiye gibi gelişen piyasaları olumsuz etkilemesi bekleniyor.