Prof. Kurnaz’dan İstanbul için ‘iklim’ senaryosu: Deniz 100 metre içeri girecek

Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğiyle dünyadaki deniz seviyesinin yaklaşık 70 metre yükseleceğini belirterek ”Şu anda bulunduğumuz mekanların birçoğu sular altında kalacak. İstanbul üç tane adaya bölünecek” dedi.

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BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin ‘yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı’ uyarısında bulunmuştu.

Raporda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulanıyor. Ayrıca sera gazı emisyonlarının bu şekilde devam etmesi halinde on yıldan biraz uzun bir süre içinde önemli bir sıcaklık sınırının kırılabileceği öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres’in ‘insanlık için kırmızı kod’ olarak nitelediği raporda bu yüzyıl sonunda deniz seviyelerinin de 2 metreye kadar yükselebileceği belirtiliyor. Uzmanlar 50’ye yakın ülkenin, harekete geçilmezse ‘yeryüzünden silinebileceği’ uyarısını yapıyor.

Bu deniz seviyesindeki yükselmenin İstanbul’a da tehlike getireceğini kaydeden Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, DHA’ya ”Yine rapora göre deniz seviyesindeki 1 metrelik yükselmeyle Haliç’in iç kesimlerinde ve Küçükçekmece civarında deniz sorunlar yaşanabileceği söyleniyor” diye konuştu.

‘Deniz yüz metre içeri girecek’

Deniz seviyesi bir metre artacak olursa İstanbul Boğazı’nda sorunlar yaşanacağını belirten Prof. Dr. Kurnaz, şunları söyledi: “Denize kıyısı olan yerler, evlerinin önüne duvar yapmak zorunda kalacak. Yine şu anda Türkiye’nin tarım alanlarının önemli bir kısmı da bu bağlamda zarar görecek. Deniz seviyesi bir metre yükselecek olursa, deniz yüz metre içeri girecek.”

‘İstanbul üç adaya bölünecek’

Küresel ısınmayla sadece Avrupa’nın değil, dünyanın da haritasının değişeceğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesinin yaklaşık olarak 70 metre yükseleceğini söyledi. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunulan mekanlar birçoğunun sular altında kalacağını belirten Kurnaz, ”İstanbul üç tane adaya bölünecek. Bu durum yakın bir zamanda olmayacak ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak” dedi.

‘Sahra Çölü 6 derece kuzeye kayacak’

Prof. Dr. Kurnaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: ”Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye’nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana İklimi gibi olacak.