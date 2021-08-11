Bakan Koca: Aşı tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir” dedi.

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Bakan Koca daha önce, sinema, tiyatro, şehirlerarası otobüs, uçak gibi insanların yan yana oturduğu yerlerde, Covid-19 aşısı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini söylemişti.

Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan sağlık bakanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir.

*Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.

*Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

*Bilim kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıklarını tamamladı.

*Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek.

*Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir.

*Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir.

*Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz.

*Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli.

*(Türkiye’nin 30 milyon kişi üzerinde yaptığı inceleme) En yüksek koruma seviyesi üç doz inaktif aşısı olanlarda. Buna en yakını ise iki doz inaktif olup üçüncü dozu mRNA aşısı olanlarda. Bu veriler dünya kamuoyu tarafından ilk defa öğrenilecek. Belki de ülkelerin aşı politikalarının değiştirecek.