Yaşlandıkça neden ‘küçülürüz’ ve bu sağlığımız açısından ne anlama geliyor?

Yaşlanmayla birlikte gelen ve üzerinde yeterince durulmayan konulardan biri de ‘küçülme’. Ancak yeni bir araştırma yaşlandıkça küçülmenin sağlıkla ilgili uyarılar anlamına geldiğini gösteriyor.

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İsveçli bilim insanlarının araştırmasına göre 50’lerinde 2,5 santimetre ya da daha fazla küçülen kadınların, boyunda değişiklik olmayanlara kıyasla, inme nedeniyle ölme ihtimalleri iki kat daha fazla. Boyu önemli ölçüde kısalan kadınların kardiyovasküler bir hastalık nedeniyle ölme ihtimallerinin de 2,14 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

British Medical Journal’da yayınlanan bu araştırma için 30-60 yaş arası 2 bin 406 kadın 30 yıl boyunca takip edildi.

Omur sıkışması

ABD’deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin verilerine göre boy kısalması 40’larda başlıyor ve her 10 yılda bir yaklaşık 1 santimetre kısalma görülebiliyor. Bunun nedeni temelde omur sıkışması. Yaşlandıkça omurlar arasındaki jel benzeri sıvı azalıp küçülmeye yol açıyor.

Kemik erimesi

Boyda kademeli olarak kısalma, osteoporozun (kemik erimesi) da habercisi olabilir. 3 binin üstündeki yetişkinin dahil edildiği Bone and Mineral Research dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, iki yıl içinde boyundan 5 santimetre ve daha fazla kaybeden 70 yaş üzeri kadınların kalça kırığı yaşama ihtimali yüzde 25 daha fazla.

Kadın sağlığı üzerine çalışan kişisel antrenör Emily Gilliland’a göre nedenlerden biri hormonlar: “Östrojen hormonunun kemiklerimiz ve kaslarımız üzerinde koruyucu etkisi var. Kadınlar menopoza girdiğinde östrojen seviyeleri önemli ölçüde azalar, bu da kadınlarda osteoporoz gibi durumlar gelişmesi ihtimalini artırıyor.”

Önlemek için ne yapmalı?

Gilliland, ağırlık kaldırma ve direnç bandı kullanılan egzersizlerin küçülmeyi önlemede etkili olduğunu belirtiyor. Bu tür egzersizlerin kasları iyileştiren ve güçlendiren ‘mikro gözyaşı’ ürettiğine dikkat çeken Gilliland, bunun yaşlanmanın doğal sonucu olan kemik yoğunluğu kaybıyla mücadele etmenin yollarından biri olduğunu anlatıyor.

Meslektaşı Matt Roberts da aynı fikirde; 50 yaşın üzerindeki birçok insan ağır direnç antrenmanı yapmaktan çekinse de, bunun aslında kemik yoğunluğunu korumak ve hatta geliştirmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri olduğunu söylüyor.

Uzun saatler bilgisayar başına çökerek kamburlaşmamız da boy kısalmasının nedenlerinden biri olabilir. Duruş bozukluğu hiperkifoz adı verilen omurga eğriliğine neden olabilir. Bu da zamanla küçülmeye neden olan faktörlerden biri. Yoga ve pilatesin bunu önlemeye yardımcı olduğuna dair çalışmalar mevcut.

İçki ve sigara

İçki ve sigara tüketimi ile hareketsiz yaşam tarzı da küçülmeye katkısı olduğu düşünülen faktörlerden. Kanada’da 2008’de yapılan bir araştırma sigara içen gençlerin içmeyenlere oranla ortalama 2,54 santimetre daha kısa olduğunu gösterdi.