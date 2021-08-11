RTÜK üyesi Taşcı toplantıdan çıkarıldı

Radyo Televizyon üst Kurulu (RTÜK), orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle altı kanala idari para cezası verdi. “Yangın haberlerine sansürü duyurmak”la suçlanan İlhan Taşçı toplantıdan çıkarıldı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı daha önce, Kurul Başkanı Ebubekir Şahin’i, orman yangınları yayınlarıyla ilgili olarak televizyon yöneticilerini tehdit etmekle ve onlara, “Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm” mesajı göndermekle suçlamıştı.

RTÜK’ten yapılan açıklamada ise yayıncılardan hassas davranılmasını isteme ve ikazda bulunmanın kurulun görevi olduğu belirtilmişti.

Taşcı, toplantıdan çıkarılmasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Bunun gerekçesi yangın haberlerine ‘özel hat’ üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam” dedi.

Taşcı şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya hesabım üzerinden dün yaptığım bilgilendirmede, RTÜK’ün talimatına rağmen yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan Fox TV, Habertürk, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında ceza isteminin karara bağlanacağını duyurmuştum. Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir.”

RTÜK Başkanının bana dönük ‘Üst Kurul toplantısına katılmasını engelleyip, sesini keselim, kamuoyunu aydınlatmasını önlemiş oluruz” çabası beyhudedir.

84 milyon yurttaşın haber alma hakkını korumak için susmayacağım, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğim.

Açıklamam ektedir👇 pic.twitter.com/VDsV1lu5v7 — İlhan Taşcı (@ilhantasci) August 11, 2021

Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen gösterdiğini vurgulayan Taşcı şöyle devam etti: “RTÜK Üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası’nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur.”

RTÜK Başkanı Şahin: Çarpıtmayın

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu kararın nedenini şöyle duyurdu: “Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan Üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum.”