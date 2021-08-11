Toplumların yerel ihtiyaçları ve psikolojileri

SELİM BAŞARIR

“Her belediyenin ilk hedefi, hizmet götürdüğü insanların tamamının mutlu olmasını sağlamak olmalıdır.“

Belediye, yerel halkın seçimiyle il, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde şu hizmetlere bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan bir örgüttür:

Ulaşım, kentsel alt yapı, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, çevre sağlığı, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, spor, sağlık tesisi, temizlik, su, imar, konut, öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri, defin ve mezarlıklar, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, vs…

Yukarıdaki yetki ve sorumluluklar dikkatle incelendiğinde, her belediyenin toplumdaki her bireyin kaliteli yaşam hakkını ve ihtiyacını, o birey evinin kapısından dışarı adım attığı anda karşılamakla yükümlü olduğu ve hatta sunulan belediye hizmetlerinin ev içi huzurlu yaşamı da kapsayabildiği anlaşılmaktadır.

Bir ülkenin genel politikalarını belirleyen hükümetlerin, kendilerini o makama seçen vatandaşları öncelikle tatmin eden uygulamaları olacağı gerçeği, demokrasinin tabii bir sonucudur.

Hükümet düzeyindeki bu siyaset gerçeği, yerel düzeyde günlük yaşamını ve işini, gücünü, eğitimini idame ettirmek için emeğini ortaya koyarken medeni bir yaşam kalitesi talep hakkı olan bireyleri ilgilendirmez. Yani hiçbir belediye, önce kendi seçmenini mutlu etmek gibi bir öncelik hakkına sahip olamaz…

‘XXI. Yüzyıl Çağdaş Belediye Hizmeti’ kavramı, kapsadığı alandaki tüm bireylere eşit bir şekilde, huzurlu, rahat, güvenli, sağlıklı, temel ihtiyaçları eksiksiz ve dingin bir çalışma, eğitim, dinlenme, eğlenme, kendisini sanat, bilim, kültür, spor gibi alanlarda geliştirme imkân ve ortamları sağlamak yükümlülüklerini kapsar.

Bu görevlerini yerine getiren bir belediyenin bölgesinde yaşayan toplumdaki bireylerin ruh ve beden sağlığı kolay kolay bozulmaz, aile içi sorunlar azalır, toplum gerginliği seyrek hale gelir, çocukların eğitim kalitesi ve bilgileri yükselir, toplumun farklılıklarla birlikte yaşama görgüsü ve yetisi artar, ortaya kendisi ve komşusu ile barışık bir toplum çıkar.

Nitekim son büyük orman yangınlarında, bu medeni zihniyeti benimsemiş her görüşten belediyenin güç birliği ve dayanışma sergilemesi, toplum tarafından tasvip ve takdir edilmiştir, toplumun dayanışma azmini artırmıştır, birlik ve beraberlik idealine katkı sağlamıştır.