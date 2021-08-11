Bakan Pakdemirli: Muğla, Burdur ve Antalya’da üç yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Muğla, Burdur ve Antalya’da üç yangının devam ettiğini söyledi.

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Türkiye’nin güneybatısını etkisine alan orman yangınlarının üzerinden 13 gün geçerken sekiz kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi tahliye edildi.

Marmaris’te açıklama yapan 53 ilde çıkan 288 yangından 285’inin kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Pakdemirli, özetle şu bilgileri paylaştı:

*Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz.

*Burdur’un Bucak ilçesindeki yangın tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.

*(Muğla’nın Milas ilçesinde dün kontrol altına alınan yangın) Orman mühendislerinin ancak okul kitaplarında okuduğu kadar çok kompleks bir yangındı. Makilik alanda alttan alttan, kanser gibi ilerleyen bir yangınla mücadele ettik. Yangın doğu bölgesine taşındıktan sonra çok ciddi mücadele ettik. Belki havadan 50 bin tonun üzerinde su atmamıza rağmen yangını söndürmek söz konusu olmadı. Karadan da ciddi şekilde kilometrelerce yol yaparak, parça parça ayırarak yangının kalbine kadar girmemiz gerekti. Bunu yaptık ve başarılı olduk.