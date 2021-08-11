Diken

Yaramazlara biraz batar!

Messi: PSG’yi kazanma mentalitesi nedeniyle seçtim

Altyapı da dahil 21 yıl boyunca bulunduğu Barcelona’dan ayrılarak PSG kadrosuna katılan Leo Messi, imza töreni sonrası konuştu: “PSG’yi kazanma mentalitesi nedeniyle seçtim. Burası iddialı bir kulüp.

Fotoğraf: Reuters

Messi’nin yıllık maaşının vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon avro olacağı öne sürülüyor. Messi’nin Barcelona’dan ayrılma nedeni ise La Liga’nın mali kurallar gereği Arjantinli yıldıza yeterli ücretin verilememesi.


Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Messi’nin açıklamaları ise şöyle: “Paris’te olduğum için mutluyum. Başarılı olmak için takım arkadaşlarımla beraber çalışmak için hazırım. Neymar ve Mbappe ile beraber oynayacak olmaktan çok mutluyum. PSG’yi kazanma mentalitesi nedeniyle seçtim. Burası iddialı bir kulüp. Hayalim bir Şampiyonlar Ligi kupası daha kazanmak

Messi, PSG formasıyla ilk olarak ne zaman sahaya çıkacağı sorusunu ise “Bunun için bir şey söyleyemem” diye yanıtladı.

İmza töreninde konuşan PSG’nin Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaïfi ise “Çok mutlu ve çok gururluyum. Bu kulübümüz ve futbol dünyası için tarihi bir gün” dedi.

Dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) Ödülü’nü altı kez kazanan Lionel Messi’nin PSG ile sözleşmesi 2+1 yıllık.

34 yaşındaki yıldız futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı’nda dördü Şampiyonlar Ligi, 10’u La Liga olmak üzere 35 kupa kazandı. Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.

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