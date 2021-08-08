Messi ağlayarak veda etti: PSG bir seçenek ama ortada henüz anlaşma yok

İspanyol devi Barcelona’dan ayrılan Arjantinli futbolcu Lionel Messi (34), gözyaşları için Fransa’nın Paris St-Germain (PSG) takımının bundan sonraki kariyeri için bir seçenek olduğunu ancak henüz ortada anlaşma olmadığını söyledi.

Fotoğraf: BBC

Sözleşmesi 1 Temmuz’da sona eren Messi, serbest oyuncu konumunda. Barcelona, 5 Ağustos’ta Twitter hesabından Arjantinli oyuncunun kontratını yenileyemeyeceklerini duyurmuştu. Paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: “Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir.”

21 yıldır Barcelona’da oynayan Messi, düzenlediği basın toplantısında, “Ailem ve ben burada, evde kalacağımıza inanıyorduk. Bu kulüple hikayemin sonu bu, yeni bir hikaye başlayacak” dedi.

‘Çok üzgünüm’

Gözyaşlarına hakim olamayan yıldız oyuncu ayrılmanın zor geldiğini şu sözlerle anlattı: “Bu kulübü bırakmak istemiyorum. Bu kulübü seviyorum. Geçen yıl ben gitmek istiyordum bu yılda ben kalmak istedim. Beklemediğim bir şeydi. Çok üzgünüm. Kanım donmuş gibi oldum. Hala sindirmeye çalışıyorum. Buna hazır değilim. Camp Nou (Barcelona’nın stadı) tribünleri doluyken herkese veda etmek isterdim. Düzgün bir veda olsun isterdim ama böyle olacakmış.”

Basın toplantısının düzenlendiği Camp Nou’nun girişinde yüzlerde taraftar Messi’yi bekliyordu. Fotoğraf: Reuters

Messi, hangi kulübe transfer olacağıyla ilgili ise henüz kimseyle anlaşmadığını, ilgilenen birden fazla kulüp olduğunu, onlarla görüştüğünü, PSG’nin de bir seçenek olduğunu söyledi.

Messi, üç çocuğu ve eşiyle İspanya’dan ayrılacağını belirterek, başta takım arkadaşları ve kulüp olmak üzere bu ülkede kaldığı sürece kendisine destek olan herkese teşekkür ve veda etti.

“Bu kentte yaptığım ve yaşadığım her şeyden gurur duymuyorum” diyen Arjantinli futbolcu, birkaç yıl sonra ‘evine’ döneceğinden emin olduğunun da altını çizdi.

Arjantin’den 13 yaşındayken İspanya’ya giden Messi, Barcelona’yla tüm kulvarlarda 778 maça çıktı, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.