Messi, Barcelona’dan ayrıldı

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi sona eren Messi, serbest oyuncu konumundaydı.

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Barcelona’nın Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: “Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir.”

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Messi, Barcelona ile 10 La Liga, altı Kral Kupası, sekiz İspanya Süper Kupası, dört Şampiyonlar Ligi ve üç UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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