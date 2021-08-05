Messi, Barcelona’dan ayrıldı

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi sona eren Messi, serbest oyuncu konumundaydı.
Barcelona’nın Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: “Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir.”
Messi, Barcelona ile 10 La Liga, altı Kral Kupası, sekiz İspanya Süper Kupası, dört Şampiyonlar Ligi ve üç UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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