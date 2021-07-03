Messi için Barcelona’ya bir porno sitesinden teklif var

Bir porno sitesi, Arjantinli yıldızı Lionel Messi’yi elinde tutabilmesi Barcelona kulübüne bir teklifte bulundu.

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Barcelona’yla sözleşmesi sona eren Lionel Messi, şu an serbest oyuncu. Eski Barcelona başkanı Josep Bartomeu ile sürekli sorun yaşadığı bilinen yıldız oyuncunun Joan Laporta başkanlığındaki yeni yönetime sıcak baktığı ifade ediliyordu. Ancak Laporta da Messi’ye hala imza attırabilmiş değil.

Arjantinli yıldızın adı, eski hocası Pep Guardiola’nın takımı Mancheser City ile anılıyor. Buna karşılık İspanyol basını 34 yaşındaki yıldızın Copa America’nın ardından Barcelona’yla iki yıllık bir sözleşme imzalamak için masaya oturacağını yazıyor.

The Daily Star’ın haberine yetişkinlere webcam’le hizmet sunan Stripchat, Barcelona’nın canlı yayın ortaklığı karşılığında 10 milyon doları gözden çıkarmaya hazır.

Sitenin yöneticilerinden Max Bennett, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta’ya gönderdiği mektupta şöyle yazdı: “Bir futbol tutkunu olarak Barcelona’nın markalaşmış yüzü Messi’yle sözleşme yenilemeye çalıştığınızın farkındayım. 20 senedir Barcelona’ya katkıda bulunmuş bir oyuncu ayrılırsa yazık olur. Sözleşme için canlı yayın partnerliği karşılığında 10 milyon dolarlık teklif yapmak istiyoruz. Stripchat olarak 420 milyon kullanıcımıza yetişkin canlı yayın içeriği hazırlamakta uzmanız.”

Messi, Barcelona ile 10 La Liga, altı Kral Kupası, sekiz İspanya Süper Kupası, dört Şampiyonlar Ligi ve üç UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.