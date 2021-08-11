Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hemşirenin Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiği binlerce kişiye çağrı

Almanya’da bir hemşirenin tuzlu su enjekte etmiş olabileceği şüphesi üzerine binlerce kişiye yeniden Covid-19 aşısı olması için çağrıda bulunuldu.

Dresden’de bir aşı merkezi. Fotoğraf: Reuters

Ülkenin kuzeyinde Friesland bölgesindeki bir aşı merkezinde ilkbaharda yaşanan olayda Kızıl Haç hemşiresinin Covid-19 aşısı için gelenlere tuzlu su uyguladığından şüpheleniliyor.


Yaklaşık 8 bin 600 kişinin etkilendiği düşünülen aşı skandalıyla ilgili soruşturmada polis görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak makul şüphe oluştuğunu bildirdi.

Tuzlu suyun insan sağlığına bir zararı olmamakla birlikte o dönemde aşı sırası gelenler belli bir yaşın üzerinde olduğundan Covid-19 risk grubunda bulunuyor.

Adı açıklanmayan hemşirenin bunu yapmaktaki gerekçesi henüz bilinmezken, sosyal medya hesaplarından aşı karşıtı görüşler paylaştığı belirtildi.

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