Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye altı ülkeden gelenlere zorunlu karantina

Yurt dışından Türkiye’ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan yolcular, Covid-19 önlemleri kapsamında, belirlenen otellerde 14 gün karantina altına alınacak.

Havalimanı transfer ve otel masraflarını yolcular kendileri karşılayacak. Otellerin fiyatı kişi başı günlük 1600 lira olarak belirlendi.


İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere bu altı ülkeden uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları’nın sitesinde şunlar kaydedildi: “Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye’ye giriş yapmaları konuya dair yeni bir karar alınana kadar yasaklanmıştır. Fakat bu kişilerin Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur, bu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir. Başka bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan 6 yaş ve üstü kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.”

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