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Yaramazlara biraz batar!

Dün zorunlu karantina uygulamasına son verilen ülkelere bugün uçuşlar durduruldu

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Dünkü ‘normalleşme genelgesi’ kapsamında son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verileceği bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere, Covid-19’la mücadele kapsamında ‘1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri’ konulu ‘genelge’ gönderildi.


Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden, Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

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İran’da göstermelik seçimlerden gerçek müzakerelere

Yüzde ellinin altına düşen katılım oranı, İranlıların işlerin seçimlerle düzeleceğine dair beklentilerinin daha da zayıfladığını gösteriyor. Seçime girecek adaylardan işine gelmeyenleri veto süreciyle eleyen rejim, sandığın işleri çığırından çıkarmasına izin vermeyeceğini defalarca göstermişti. Üstelik bu defa tencerenin dibini biraz tutturmuş olabilirler.