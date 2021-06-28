Dün zorunlu karantina uygulamasına son verilen ülkelere bugün uçuşlar durduruldu

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Dünkü ‘normalleşme genelgesi’ kapsamında son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verileceği bildirilmişti.
İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere, Covid-19’la mücadele kapsamında ‘1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri’ konulu ‘genelge’ gönderildi.
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden, Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.
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