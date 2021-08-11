RTÜK’ten altı kanala ‘orman yangını’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘yangın uyarısı’na uymayan FOX TV, KRT, TELE 1, Halk TV, Habertürk ve TR 35’e para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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RTÜK başkanı, daha önce kanal yöneticilerine orman yangınlarına ilişkin görüntüleri göstermemeleri yönünde ‘mesaj’ göndermişti. RTÜK üyelerinden İlhan Taşcı, kurul başkanı Ebubekir Şahin’in televizyon yöneticilerini ‘özel hat’ üzerinden ‘tehdit ettiğini’ savunarak “‘Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm’ diye tehdit savuruyor” demişti.

Kurulun bugünkü toplantısında “Yangın haberlerine sansürü duyurmak”la suçlanan İlhan Taşçı dışarı çıkarıldı.

FOX TV

Kurul, FOX Ana Haber’in orman yangınlarındaki yayınlarının, izleyicide ‘endişe, panik, korku ve infial yaratacak şekilde’ olduğunu öne sürdü.

Aynı kanalda yayınlanan ‘Aşk Mantık İntikam’ adlı dizide ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu’ kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

KRT

Kurul, KRT’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ programında, yayın konuklarının orman söndürme çalışmalarına ilişkin ifadelerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve hükümete ‘hakaret’ olarak değerlendirdi. KRT’ye ana haber bülteninde ‘kamusal yayıncılığın gereği olan sorumlu ve sağduyulu bir tutum gösterilmediği’ iddiasıyla idari para cezası verildi.

Ayrıca, RTÜK, orman yangınlarına ilişkin görüntüleri göstermeme uyarısını ‘tehdit ve sansür‘ olarak gösteren ‘Haber Aktif’ programı nedeniyle KRT’ye idari para cezası yaptırımı uygulanmasını kararlaştırdı.

TELE 1

TELE 1’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programında konuk Can Ataklı’nın hükümetin yangınlara müdahalesiyle ilgili eleştirileri ‘küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde’ olduğunu öne süren RTÜK, yayıncı televizyona idari para cezası uyguladı.

TELE 1 ana haber bülteninde yangınla ilgili ‘abartılı ifadeler kullanıldığını, bu ifadelerin halkı panik ve korkuya sevk edeceğini, toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu’ öne sürülerek, yayında ‘kanun ihlali’ yapılması gerekçesiyle ilgili kanala idari para cezası kesildi.

Kurul, TELE 1’e, ‘4 Soru 4 Cevap’ programının konuğu gazeteci Merdan Yanardağ’ın RTÜK üyeleri ve başkanına yönelik ifadeleri nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Habertürk

Habertürk’te yayınlanan Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Tek’ programı hakkında da ‘uzman raporu’ düzenlendi. Altaylı’nın bazı tıp doktorları hakkında söylediği ifadeler, yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Aynı kanalda yayınlanan ‘Açık ve Net’ isimli programda, yayın konuğu Turan Aydoğan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri ‘yayın ilkelerinin ihlal edilmesi’ sayıldı. Yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı.

Halk TV

Üst Kurul, Halk TV’de yayınlanan ‘Kayda Geçsin’ programındaki konukların orman yangınları hakkındaki görüşlerini ‘toplumda infial uyandırabilecek, korku, panik, endişe yaratabilecek ve gerilimi artırabilecek’ ifadeler olarak saydı ve yayıncı kanala idari para cezası kesti. Aynı kanala, ‘Medya Mahallesi’ programının üç farklı bölümünde ‘yayın ilkelerinin ihlal edilmesi’ gerekçesiyle idari para cezası verildi.

RTÜK, TR 35’e orman yangını haberlerinden dolayı ‘yayın ilkesini ihlal etmesi’ gerekçesiyle yaptırım uygularken, TV8’e de PSV Eindhoven-Galatasaray futbol maçı yayınında birçok defa ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin bant reklam yayınlarına yer vermesi gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.