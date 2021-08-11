Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Gazeteci fısıldamasıyla söyleşi gördü ülke sayende

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayına çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Erdoğan, bırak ‘sorulara’ vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile prompter’a yazdırmak zorunda kalıyorsun. Gazeteci fısıldamasıyla söyleşi de gördü ülke sayende“ dedi.

Erdoğan, bugün Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınında konuştu. Cumhurbaşkanı açıklamalarını yaparken sosyal medya kullanıcıları programda duyulan fısıldama seslerine ve ekrana bazen yansıyan prompter olduğu düşünülen cihaza dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabı üzerinden programdan bir kesit paylaşarak şunları kaydetti: “Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor.”

Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor. pic.twitter.com/KFQon7JTjw — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) August 11, 2021

Benzer bir tepkiyi dile getiren CHP lideri ise şunları kaydetti: “Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldamasıyla söyleşi de gördü ülke sayende…”

Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 11, 2021

‘Prompter’ kelimesi Twitter’da gündeme oturdu. Erdoğan aynı canlı yayında, “Şahsen sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum” demişti.