Kastamonu, Sinop, Samsun, Bartın’da sel

Karadeniz bölgesinde birçok kentte sağanaktan kaynaklı sel etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. İlçe merkezindeki dere taşarken, araçlar suya kapıldı, evlerinde mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı. Samsun’un Bafra ilçesinde de sağanak nedeniyle göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Bartın ve Kastamonu da sellere teslim oldu.

Şu an için can kaybının olmadığını ifade eden Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, “Zaviye Çayı, Aşağı köy, sanayi bölgesi ve pazar yerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Bartın- Karabük yolunun Bahçecik mevkisinde köprü çöktü. Bu sırada köprüden geçen iki otomobil de Bahçecik Deresi’ne düştü. Araçlardaki sekiz kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Karabük’ten gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan sekiz kişiyi ambulanslarla Karabük’teki hastanelere kaldırdı. Köprüden dereye düşen araçların çıkarılması için ise çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Bartın’ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde evin çökmesi sonucu bir kişi kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli dalgıçlar ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) ekipleri, kayıp kadın için arama çalışması başlattı. Ceyüpler köyünde ise bir kişinin sel sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Kastamonu’da etkili olan kuvvetli yağmur, sekiz ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. Vali Avni Çakır, şu ana kadar kayıp ihbarı olmadığını ancak Bozkurt’ta bazı kişilerin, binaların çatısında mahsur kaldığını söyledi.

DHA’nın aktardığına göre Sinop’ta Ayancık Çayı, debisi artınca taştı. Çay üzerindeki köprü hasar görürken, sel sularına kapılan araç ise sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Park halindeki araçlar ve bazı iş makineleri de sel suları arasında kaldı. İlçede mahallelere ulaşımın sağlandığı bağlantı yolu ise çöktü.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinin belediye başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, “Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su, dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sinop Ayancık Devlet Hastanesinin tahliye edildiğini, dördü yoğun bakım hastası 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Koca, şunları kaydetti: “Karabük Bahçecik mevkisindeki köprüde yaşanan çökmeden 13 kişi etkilendi. Sekizi ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen beş kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. Dört ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca’da bir kişi kayıp. İl genelinde selden dört kişi etkilendi.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan sel felaketiyle ilgili, “Tahliyelere havadan devam ediliyor. Bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı” dedi.